Nez de marche "Bande carborundum" Bord sifflet - 36 mm

Couper le profilé à la longueur souhaitée.

Repérer les trous et percer dans la chape.

Placer les chevilles ROMUS Ref 194162.

Placer le profilé et visser avec les vis Ref 94137.

Dégraisser le profil aluminium à l'alcool isopropylique avant de poser la bande anti-dérapante.

Retirer le papier silicone et coller la bande antidérapante.

Maroufler avec roulette 95137.