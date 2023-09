Nez de marche "TECNIROMUS" Grand trafic TEC-LUM

Couper le profilé à la longueur souhaitée.

Repérer les trous et percer dans la chape.

Placer les chevilles ROMUS 5mm Ref 194162.

Placer le profilé et visser avec les vis 3,5 x 35mm Ref 94137.

Retirer le papier siliconé.

Positionnez et maroufler l'insert antidérapant que vous avez sélectionné pour ce projet.