Nouvelle collection 2021 salle de Bain par Jacob Delafon

Belle, chic, raffinée... quel adjectif élogieux n’a-t-on pas employé pour tenter de qualifier l’élégance si singulière de la femme Française ?



Ce fameux « je-ne-sais-quoi », qui dans la bouche de son locuteur, sonne comme un aveu d’impuissance mêlée d’admiration.



Mais où donc ce charme français, qui désarçonne autant qu’il captive prend-il sa source ? Dans un antre où s’élaborent les formules de toutes les beautés. Un écrin où naissent parfois les audaces les plus folles, les plus débridées, mais aussi un lieu où l’éclat d’un simple rouge à lèvres peut illuminer un sourire. Dans une pièce stratégique, une pièce maitresse, même...



Depuis 130 ans, Jacob Delafon confectionne avec passion et savoir-faire des salles de bains à votre image, pour y révéler toutes les beautés.