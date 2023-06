L’ossature bois Savare est une solution constructive adaptée à tous les types d’architectures et de bâtiments : maisons individuelles, immeubles de bureaux ou de logements jusqu’à 50 mètres de haut.



Intégré dans une conception globale maitrisée, ces produits s’intègrent parfaitement dans les projets de construction.



Façade ossature bois en habillage de structure (FOB, Caisson à Ossature Bois (COB) ou Mur à Ossature Bois (MOB) porteurs, Caissons de plancher… SAVARE propose un large panel de produits destinés aux opérations simples ou plus complexes.



Selon les exigences des projets, nous adapterons l’isolation, qui peut être biosourcée, les protections d’étanchéité, les panneaux de contreventement et écrans thermiques, les revêtements de bardage mais aussi les menuiseries extérieures.

Tous ces éléments sont intégrés, sur demande de nos clients, dans nos produits assemblés à 100% dans nos usines françaises.



Nous attachons une grande importance dans l’accompagnement de nos clients afin de guider les choix techniques et architecturaux selon les règles et normes qui régissent notre métier.

Au besoin, et selon les souhaits définitifs de nos clients, nous possédons les capacité d’études afin de développer des produits nouveaux en portant notamment des ATEX comme cela a été le cas sur plusieurs projets références tels que Hypérion et son HyperMob mis en œuvre jusqu’à 50m ou encore le Villages des Athlètes à Saint-Ouen est ses MOB porteurs à 28m.



Pleinement engagé dans la démarche Bas Carbone du groupe Eiffage et avec une volonté de participer au développement du Construire Autrement, nous menons depuis de longs mois plusieurs études concernant l’intégration d’isolants biosourcés dans nos façades et murs.

Notre service R&D, assisté du service de la Direction du Développement Durable et de l’Innovation Transverse d’Eiffage, nous permet de développer des produits avec un niveau d’exigence élevé (technique, qualité, contrôle, pérennité…) reconnus par les organismes de contrôle.



C’est dans cette dynamique que Savare a lancé l’option « BioMob » au travers de laquelle nos clients choisissent un isolant biosourcé : local et issu de matériaux naturels (La paille, la ouate de cellulose, la fibre de bois ou encore la laine de chanvre).



Des Murs à Ossature Bois avec isolation paille ont ainsi été testés et approuvés sur le projet de construction du nouveau Lycée Gergovie à Clermont-Ferrand (63) ; une référence de la structure bois appliqué aux locaux d’enseignement.

Eiffage Construction, Savare, CRR Architecture et tous les partenaires du groupement ont entrepris un long travail de Conception Réalisation pour livrer en 2022, un lycée techniquement exceptionnel.

Sur ce dossier, le label E+C- de niveau E4C2 a pu être atteint en partie grâce à l’usage de matériaux biosourcés et locaux ; le bois provenait sur Massif-Central et la paille des plaines de Limagne.

Pour aller au-delà de l’engagement « produit », SAVARE a décidé de créer un atelier de production nomade à proximité du chantier et limiter toujours plus l’impact lié transports mais aussi favoriser le travail local !

Cette réussite ne fait qu’enrichir l’expérience de Savare mais aussi d’Eiffage Construction et nous pousse à construire des projets toujours plus vertueux.



À la suite de ce projet, nos équipes ont poursuivi le développement du BioMob qui, en intégrant un isolant adapté, peut être développer sur des structures allant jusqu’en haut de la famille 3, c’est-à-dire 28m.

Notre bureau d’études interne vous accompagnera dans le choix d’une faisabilité technique qui s’adapte à votre objectif tout en respectant votre budget.



Enfin, parce que notre mission ne s’arrête pas aux limites de nos ateliers, nous ne négligeons pas la sécurité des opérateurs qui assurent la pose de nos éléments.

La Prévention reste un axe majeur de notre développement et nous adaptons quotidiennement nos outils afin d’assurer une parfaite maitrise de la sécurité sur les chantiers.

Matériaux (détail) :