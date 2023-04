Il y a 15 ans HVA Concept lançait sa première salle de bains industrialisées.

Inspirée des méthodes constructives des paquebots, les modules de salle de bains sont préfabriqués en usine. Tous apportent des solutions techniques durables pour réduire considérablement leur besoin en maintenance et assurer leur longévité.



La salle de bains industrialisées HVA Concept se décline sous plusieurs modèles :

Le tout premier modèle créé est le Hva’ini® qui n’est autre que le module de la référence de la marque. Ce module salle de bains 100% préfabriquée a été spécialement étudié pour les projets imposant un haut degré de résistance et des coûts de maintenance très faibles. Son béton haute performance et ses panneaux de plaque très hydrofugés lui procure une solidité exceptionnelle.

Pour répondre aux enjeux climatiques, HVA Concept lance la salle de bains industrialisées bas carbone tout en bois : la Wa’ood®. Ce modèle garantie un confort d’usage aussi élevé que le modèle Hva’ini® tout en réduisant les émissions de CO 2 et le poids du module.



Deux nouveaux modèles ont récemment été intégrés à la gamme de salle de bains industrialisées HVA Concept :

Le module Hva’kase®. Ce module se démarque à travers ses grandes dimensions qui lui permettent de transformer une salle de bains en chambre complète, sanitaires communs de bureaux, cuisines mais également vestiaires de chantier.

Le module Hva+® qui intègre tous les lots techniques d’un logement au sein même de la cabine de salle de bains.



La salle de bains industrialisées signée HVA Concept, quel que soit le modèle, est sur-mesure et vous garantit les avantages d’une construction industrielle :

Des délais de construction réduit.

Une vie de chantier simplifiée grâce à un respect des plannings.

Une qualité optimale d’exécution car tous les modules sont passés au peigne fin avant livraison sur site.

Des coûts maîtrisés car fixés à la commande en fonction de vos besoins.

Matériaux (détail) :