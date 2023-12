B3 Ecodesign conçoit, fabrique et livre des bâtiments modulaires bas carbone évolutifs au gré des besoins de la société.

Le temps est précieux

Notre procédé constructif industriel nous permet de livrer des bâtiments dans des délais réduits à des coûts maîtrisés. En effet, transformer des containers maritimes issus de voyages maritimes en de réel habitats et les insérer sur chantier nécessitent seulement quelques mois de travail ! L’exemple du projet d’hébergements temporaires de Valenton en est la preuve : 7 mois ont suffi pour livrer un projet social accueillant plus de 160 personnes !

Agissons pour la planète

S’appuyant sur une technique d’upcycling* et s’inscrivant dans une logique d’économie circulaire,

B3 Ecodesign redonne de la valeur à des containers maritimes dits de « dernier voyage » et prolonge leur durée de vie. Ainsi ce procédé permet de garantir une construction fortement décarbonée.

Cette structure d’acier encore peu utilisée dans le secteur procure des performances environnementales élevées aux bâtiments que nous livrons. En plus, de répondre à l’urgence climatique, nos projets répondent aux normes environnementales en vigueur.

B3 Ecodesign va plus loin dans la démarche en proposant des bâtiments déplaçables et évolutifs ! Les containers maritimes que nous « sur-cyclons » deviennent une solution habitable d’abord mais peuvent très bien avoir encore d’autres usages par la suite. Nous avons déjà donné une seconde vie à a des containers maritimes usagés, à nous d’imaginer la troisième puis la quatrième…

A l’écoute de la société

La pénurie de foncier est un fait que nous ne pouvons plus nier. Nos solutions s’adaptent particulièrement au fonctionnement de bail temporaire. En effet, nos bâtiments étant déplaçables, le projet peut être temporaire si nécessaire.

Chaque projet est unique, c’est pourquoi B3 Ecodesign propose d’étudier avec vous le projet qui correspond à votre besoin au travers des modèles de containers ajustables pour coller à vos attentes et contraintes.

*action de récupérer des matériaux ou des produits dont on n’a plus l’usage afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d’utilité supérieure.