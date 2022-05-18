Parement mural Murok Akansas

Emballage par carton de 1 m² (*), poids d’un carton de plaquettes : 25 kg

Pierre reconstituée en plaquette fine et légère

Gain de poids : 25kg/m²

Pose sans joint bord à bord avec la colle Weser MIX Colle Joint Mince

Alignement des pièces pour une pose rapide

Pose en extérieur et intérieur

Sans entretien (protection de base recommandée)

Résistant au gel

POSE (instructions de pose)

Facile à poser bord à bord en faisant glisser les plaquettes en diagonale

Pour une pose réussie, bien respecter l’alignement horizontal des pièces

Formats : dimensions irrégulières