Parement mural Murok Akansas
Murok Arkansas : un parement léger pour une mise en œuvre optimale !
De tout temps les artisans ont pris le parti de tirer le meilleur de la roche. L’originalité du parement Murok Arkansas apporte à la construction cette ambiance chaleureuse que seule la pierre peut apporter.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Emballage par carton de 1 m² (*), poids d’un carton de plaquettes : 25 kg
Pierre reconstituée en plaquette fine et légère
Gain de poids : 25kg/m²
Pose sans joint bord à bord avec la colle Weser MIX Colle Joint Mince
Alignement des pièces pour une pose rapide
Pose en extérieur et intérieur
Sans entretien (protection de base recommandée)
Résistant au gel
POSE (instructions de pose)
Facile à poser bord à bord en faisant glisser les plaquettes en diagonale
Pour une pose réussie, bien respecter l’alignement horizontal des pièces
Formats : dimensions irrégulières
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
