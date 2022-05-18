ConnexionS'abonner
Fermer

Parement mural Murok Akansas

Partager le produit
WESER SAS

Murok Arkansas : un parement léger pour une mise en œuvre optimale !

De tout temps les artisans ont pris le parti de tirer le meilleur de la roche. L’originalité du parement Murok Arkansas apporte à la construction cette ambiance chaleureuse que seule la pierre peut apporter.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Emballage par carton de 1 m² (*), poids d’un carton de plaquettes : 25 kg
Pierre reconstituée en plaquette fine et légère
Gain de poids : 25kg/m²
Pose sans joint bord à bord avec la colle Weser MIX Colle Joint Mince
Alignement des pièces pour une pose rapide
Pose en extérieur et intérieur
Sans entretien (protection de base recommandée)
Résistant au gel
POSE (instructions de pose)
Facile à poser bord à bord en faisant glisser les plaquettes en diagonale
Pour une pose réussie, bien respecter l’alignement horizontal des pièces
Formats : dimensions irrégulières

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
WESER SAS - Batiweb

Spécialiste de la Pierre Reconstituée et du Béton Décoratif, WESER offre...

1 Route de Cléré
37130 MAZIERES DE TOURAINE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.