PARKLIO : arceau de parking connecté

Découvrez Parklio™, l'arceau de parking connecté idéal pour sécuriser et gérer votre place de stationnement à distance grâce à une application mobile intuitive. Facile à installer et à utiliser, Parklio™ propose une solution innovante pour éliminer les problèmes de stationnement non disponible.

Le Parklio™ est un arceau de stationnement contrôlé par smartphone, conçu pour protéger votre place de parking des utilisations non autorisées tout en offrant une gestion efficace et fiable. Contrairement aux arceaux traditionnels, il intègre des fonctionnalités avancées et une automatisation complète.

Interconnectivité et Compatibilité

L'arceau Parklio™ peut être facilement intégré à divers systèmes de gestion de stationnement pour un contrôle à distance et une transmission de données en temps réel. Il est également compatible avec les systèmes de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (ANPR), assurant un accès sécurisé et une gestion simplifiée.

Fonction de Fermeture Automatique

Grâce à sa fonction de fermeture automatique, votre place de parking reste sécurisée en permanence. Dès que la place est libérée, l'arceau se referme automatiquement, garantissant une protection continue et sans effort.

Batteries Rechargeables Longue Durée

Équipé de batteries rechargeables, l'arceau Parklio™ n'a pas besoin de source d'alimentation permanente, offrant une flexibilité d'installation maximale. Les batteries ont une autonomie allant jusqu'à un an, réduisant ainsi la fréquence des recharges et simplifiant la maintenance.

Matériaux Robustes et Durabilité

Construit avec des matériaux résistants et de haute qualité, l'arceau Parklio™ est conçu pour résister à l'usure et garantir des performances durables, quelles que soient les conditions météorologiques.

Contrôle Manuel et Flexibilité

En plus du contrôle à distance via l'application mobile, l'arceau Parklio™ peut également être actionné manuellement, offrant une flexibilité supplémentaire pour répondre à tous les besoins.

Choisir Parklio™, c'est opter pour une solution de stationnement intelligente et sécurisée, facile à utiliser et à intégrer à vos systèmes existants. Profitez de la tranquillité d'esprit avec Parklio™, le choix idéal pour une gestion de stationnement sans stress.