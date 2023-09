Pathologies des bâtiments : les toitures terrasses - TEC67

Catégorie : Formation continue

Pour éviter un mauvais diagnostic, le simple bon sens ne suffit pas toujours, et bien des confusions sont faites en son nom. Force est toutefois de convenir que certaines situations ne sont pas toujours simples à analyser. C’est particulièrement vrai si le désordre qui se produit est d’apparition récente et surtout de faible intensité.



Objectifs :

Analyser les causes des différents types de pathologie des toitures terrasses.

Identifier les remèdes adaptés.

Prévenir les désordres en identifiant les points de vigilance spécifiques au système mis en oeuvre.

Diplôme préparé : Autre Thème : Prévention des Pathologies Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Avoir été confronté à des sinistres dans le domaine des fondations, connaître les principales pathologies, ou avoir suivi le stage « Principales pathologies dans les bâtiments » (TEC9). Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage - Exploitants - Maîtres d’œuvres : Architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie - Entreprises de construction - Experts juridiques et d’assurance - Bureaux de contrôle

Programme :

9h-17h30

Philippe PHILIPPARIE, Ingénieur expert études et risques.



Les couvertures : La description et les causes des pathologies par composant

Tuiles en terre cuite.

Tuiles en béton.

Ardoises.

Bardeaux bitumineux.

Bacs métalliques.

Fibrociment.

Photovoltaïque et solaire.



Les terrasses : La description et les causes des pathologies par composant.



Étanchéité de terrasse :

Rappel des éléments constitutifs.

Les matériaux.

Les techniques de pose.

Système d’étanchéité liquide (SEL).



Origine des désordres les plus courants.



Analyse pathologique, le diagnostic et son organisation.



Solutions de remédiation.



