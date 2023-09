Pathologies des constructions bois - TEC86

Catégorie : Formation continue

L'emploi du bois dans la construction nécessite de se préoccuper de sa durabilité. Chaque essence de bois est plus ou moins sensible aux attaques par les champignons, dont le développement est favorisé par un confinement entraînant une humidité excessive, mais aussi par des insectes à larves xylophages (ILX) et des termites.

D'autres désordres peuvent survenir. Ils sont inhérents aux spécificités de la construction à ossature bois, notamment en ce qui concerne le traitement de l'étanchéité à l'air, de l'étanchéité à l'eau et des autres sources d'humidification.

Les bardages et les terrasses représentent sont les ouvrages les plus pathogènes dans la construction bois pour les raisons citées ci-dessus, mais aussi à cause de non-conformités réglementaires dues au non-respect de certaines dispositions constructives.



Objectifs :

Identifier les pathologies associées au bois.

Connaître les dernières évolutions normatives.

Identifier les dommages affectant les bardages et terrasses en bois et composite.

Diplôme préparé : Autre Thème : Prévention des Pathologies Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Connaissance des fondamentaux de la construction bois. Publics ciblés : Maitres d’ouvrages - Maitres d’œuvre : Architectes – Bureaux d’études et d’ingénierie - Responsables d’exploitation et de maintenance - Bureaux de contrôle – Experts construction

Programme :

9h-17h30



Nicolas JAMET, Expert, ABARCO EXPERTISES.



Le bois et ses pathologies associées.



Le matériau bois :

Rappel des facteurs influant les variations dimensionnelles : modes de débit, point de saturation des fibres.

Les référentiels réglementaire et normatif.



Les principaux agents biologiques pathogènes :

Les insectes xylophages (ILX, nidificateurs).

Les champignons lignicoles et lignivores.

Les traitements et leurs limites : pathologies liées au bois traité en autoclave.



Les ouvrages les plus pathogènes : les terrasses et bardages.



Les platelages extérieurs en bois et en composite :

Les évolutions du nouveau DTU 51.4.

Les pathologies liées au Wood Plastic Composite (bois composite)

Prévention des principaux désordres observés.

Études de cas.



Les bardages en bois et en composite :

Les nouveautés du DTU 41.2.

Prévention des principaux désordres observés.

Études de cas.



