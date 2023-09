Performances acoustiques des bâtiments : réglementation et optimisation - ACO2

Catégorie : Formation continue

Tout professionnel de la filière construction souhaitant intégrer la dimension acoustique à son projet doit comprendre la réglementation acoustique, savoir exploiter un document technique et comprendre comment la performance d’un bâtiment est estimée à partir de la performance de ces composants.



Cela nécessite de maîtriser les nombreuses grandeurs et unités existantes dans ce domaine et d’avoir les notions d’acoustique du bâtiment qui permettent de comprendre ces grandeurs et de les utiliser dans les règles de l’art.



Objectifs :

Acquérir les notions de base de l’acoustique appliquées aux bâtiments.

Connaître les réglementations acoustiques et leurs évolutions européennes.

Exploiter un document technique, commercial ou réglementaire.

Diplôme préparé : Autre Thème : Santé, Confort Montant : 1 490 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’œuvre : Bureaux d’études et d’ingénierie - Architectes - AMO - Maîtres d’ouvrage publics et privés - Entreprises - Exploitants - Industriels - Bureaux de contrôle et experts judiciaires et d’assurances

Programme :