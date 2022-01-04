ConnexionS'abonner
Pergola BIOCLIMATIQUE OPENR par MARQUISES

MARQUISES

La Pergola bioclimatique OPEN’R® est équipée de lames rétractables pour une maîtrise parfaite de l’ensoleillement.

Vers l’avant, vers l’arrière, les lames peuvent dorénavant, et grâce à un moteur supplémentaire, se rétracter et réduire considérablement l’obscurcissement de la terrasse.

En option :

  • Éclairage par LED intégré dans les lames
  • Éclairage par LED de couleur intégré sur le pourtour de la structure
  • Stores verticaux pour une protection contre le vent et les regards indiscrets, disponible également avec l’option fenêtre
  • Brise-soleil orientable pour une occultation et une isolation maximale
  • Panneaux transparents pour créer un jardin d’hiver
  • Pilotez votre pergola depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur grâce à la commande wifi
  • Prolongez vos soirée grâce au chauffage intégré à votre pergola
     

Avantages produit :

  • LED intégrées dans les lames
  • Protection solaire Premium
  • Personnalisable
  • Résistance au vent
  • Lames orientables et rétractables

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Coloris standard armature disponible : FS 7016 Gris Anthracite, RAL 9007 Gris et RAL 9016 Blanc
Coloris standard lame disponible : FS 7016 Gris Anthracite, RAL 9007 Gris et RAL 9016 Blanc
Avancée maximale : 5200 mm
Avancée minimale : 1235 mm
Hauteur standard : 2715 mm
Hauteur maxi : 3100 mm
Largeur maximale : 4000 mm
Largeur minimale : 1200 mm
Type d'éclairage LED disponible : 3 rampes dans l’axe des lames
Type d'éclairage LED disponible en option : Couleurs (RGB)
Manoeuvre disponible : Moteur et Radio
Nombre de modules : 1
Garantie 5 ans : sauf LED RGB garantie 2 ans, Chauffage Pergola garantie 2 ans et tube infrarouge garantie 1 an

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

