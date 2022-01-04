Pergola BIOCLIMATIQUE OPENR par MARQUISES

La Pergola bioclimatique OPEN’R® est équipée de lames rétractables pour une maîtrise parfaite de l’ensoleillement.

Vers l’avant, vers l’arrière, les lames peuvent dorénavant, et grâce à un moteur supplémentaire, se rétracter et réduire considérablement l’obscurcissement de la terrasse.

En option :

Éclairage par LED intégré dans les lames

Éclairage par LED de couleur intégré sur le pourtour de la structure

Stores verticaux pour une protection contre le vent et les regards indiscrets, disponible également avec l’option fenêtre

Brise-soleil orientable pour une occultation et une isolation maximale

Panneaux transparents pour créer un jardin d’hiver

Pilotez votre pergola depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur grâce à la commande wifi

Prolongez vos soirée grâce au chauffage intégré à votre pergola



Avantages produit :