Pergola BIOCLIMATIQUE OPENR par MARQUISES
La Pergola bioclimatique OPEN’R® est équipée de lames rétractables pour une maîtrise parfaite de l’ensoleillement.
Vers l’avant, vers l’arrière, les lames peuvent dorénavant, et grâce à un moteur supplémentaire, se rétracter et réduire considérablement l’obscurcissement de la terrasse.
En option :
- Éclairage par LED intégré dans les lames
- Éclairage par LED de couleur intégré sur le pourtour de la structure
- Stores verticaux pour une protection contre le vent et les regards indiscrets, disponible également avec l’option fenêtre
- Brise-soleil orientable pour une occultation et une isolation maximale
- Panneaux transparents pour créer un jardin d’hiver
- Pilotez votre pergola depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur grâce à la commande wifi
- Prolongez vos soirée grâce au chauffage intégré à votre pergola
Avantages produit :
- LED intégrées dans les lames
- Protection solaire Premium
- Personnalisable
- Résistance au vent
- Lames orientables et rétractables
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Coloris standard armature disponible : FS 7016 Gris Anthracite, RAL 9007 Gris et RAL 9016 Blanc
Coloris standard lame disponible : FS 7016 Gris Anthracite, RAL 9007 Gris et RAL 9016 Blanc
Avancée maximale : 5200 mm
Avancée minimale : 1235 mm
Hauteur standard : 2715 mm
Hauteur maxi : 3100 mm
Largeur maximale : 4000 mm
Largeur minimale : 1200 mm
Type d'éclairage LED disponible : 3 rampes dans l’axe des lames
Type d'éclairage LED disponible en option : Couleurs (RGB)
Manoeuvre disponible : Moteur et Radio
Nombre de modules : 1
Garantie 5 ans : sauf LED RGB garantie 2 ans, Chauffage Pergola garantie 2 ans et tube infrarouge garantie 1 an
