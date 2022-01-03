ConnexionS'abonner
Fermer

Stores extérieurs VERTICOFFRES CLASSIQUE par MARQUISES

Partager le produit
MARQUISES

Avec deux types de coulisses (occultante ou pénétrante), trois formes de coffres (quart de rond, carré et rond) et 4 tailles de coffres (53/73/93 et spécial grands vitrages 120 mm), un grand choix de coloris et des toiles microperforées ou opaques, le Verticoffre s’intègre à toutes les façades.

Assurant une parfaite circulation de l’air entre la toile et le vitrage, il offre une protection thermique optimale permettant de réduire jusqu’à 28% de la consommation d’énergie. 

Le Verticoffre peut être posé en intérieur ou extérieur, de face ou en baie. Ce modèle peut couvrir une surface de 16 m2 (4 x 4 m). Il s’adapte à l’équipement de grands complexes et d’immeubles ainsi qu’aux nouveaux concepts d’habitations dont les fenêtres s’étendent en hauteur.

Disponible en guidage vertical seul ou avec une partie projection (hauteur de départ de la projection et angle d’inclinaison réglables). Son coffre de grande capacité protège l’ensemble de la toile et le moteur. Un système d’ouverture simplifié permet une intervention aisée, notamment en cas de changement de la toile après plusieurs années d’utilisation.

Avec un grand choix de coloris et des toiles micro-perforées, il s’intègre à tous les styles de façades. Les Verticoffres classiques sont disponibles avec coffre quart de rond (53, 73, 93 mm), coffre carré (73 et 93 mm) et coffre rond (120 mm).
 

Avantages produit :

  • Protection thermique
  • Couverture de surface

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Coloris standard disponible : RAL 1015 Sable, RAL 8019 Brun Gris, RAL 9006 Gris et RAL 9016 Blanc
Guidage disponible : Guidage coulisses
Manoeuvre disponible : Cordon, Moteur et Treuil
Occultation extérieure : 70%
Occultation intérieure : 70%
Protection solaire : 100%
Résistance au vent - Echelle de Beaufort : 5
Forme de coffre disponible : Quart de rond
Informations sur la garantie : Garantie 5 ans

Divers

Stores extérieurs

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

MARQUISES - Batiweb

Précurseur en matière de protection solaire et de fermeture de bâtiment, MARQUISES...

Tir Technologies - 5 rue de l’industrie
67840 Kilstett
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.