Stores extérieurs VERTICOFFRES CLASSIQUE par MARQUISES

Avec deux types de coulisses (occultante ou pénétrante), trois formes de coffres (quart de rond, carré et rond) et 4 tailles de coffres (53/73/93 et spécial grands vitrages 120 mm), un grand choix de coloris et des toiles microperforées ou opaques, le Verticoffre s’intègre à toutes les façades.

Assurant une parfaite circulation de l’air entre la toile et le vitrage, il offre une protection thermique optimale permettant de réduire jusqu’à 28% de la consommation d’énergie.

Le Verticoffre peut être posé en intérieur ou extérieur, de face ou en baie. Ce modèle peut couvrir une surface de 16 m2 (4 x 4 m). Il s’adapte à l’équipement de grands complexes et d’immeubles ainsi qu’aux nouveaux concepts d’habitations dont les fenêtres s’étendent en hauteur.

Disponible en guidage vertical seul ou avec une partie projection (hauteur de départ de la projection et angle d’inclinaison réglables). Son coffre de grande capacité protège l’ensemble de la toile et le moteur. Un système d’ouverture simplifié permet une intervention aisée, notamment en cas de changement de la toile après plusieurs années d’utilisation.

Avec un grand choix de coloris et des toiles micro-perforées, il s’intègre à tous les styles de façades. Les Verticoffres classiques sont disponibles avec coffre quart de rond (53, 73, 93 mm), coffre carré (73 et 93 mm) et coffre rond (120 mm).



Avantages produit :