MARQUISES
67840 Kilstett
France
Précurseur en matière de protection solaire et de fermeture de bâtiment, MARQUISES met une fois de plus son savoir-faire et sa qualité de production française au service des consommateurs.
Des produits à la pointe de la technologie.
Engagée dans le secteur des pergolas bioclimatiques dès 2013, la société alsacienne ne cesse de révolutionner ce secteur d’activité par la mise sur le marché de produits innovants, fonctionnels et esthétiques.
Dernier né, OPEN’IT, une exclusivité MARQUISES qui permet d’associer à la gamme de pergolas bioclimatiques à lames OPEN, un ou plusieurs stores à projection en toile.
Toujours plébiscitée par le public, la gamme de pergolas bioclimatiques MARQUISES OPEN et IZI, fabriqués en totalité en France, sont incontournables sur le marché de la protection solaire.
Côté store, élégance, nouvelles technologies, options fonctionnelles et tendances sont les ingrédients du nouveau store coffre DIAMANT. Le modèle ON’X et ses 4 versions reste une valeur sûre comme l’ensemble des gammes de stores coffres et bannes de la marque.
Le savoir-faire de MARQUISES:
- Stores coffres
- Stores terrasses
- Stores bannes
- Stores vérandas
- Verticoffres
- Stores fenêtres
- Stores bannettes
- Stores corbeilles
- Pergolas bioclimatiques
- Pergolas à toile
- Options pergola
- Brise-soleil orientables d'intégration
- Brise-soleil orientables traditionnels
Stores extérieurs ON'X par MARQUISES
La ligne visuelle de la gamme on’x a été créée par le designer français XO. Son coffre ultra tendance et de forme arrondie grâce à ses ogives latérales,...
Stores extérieurs GRENAT par MARQUISES
Store coffre compact sur pieds, déclinable en plusieurs versions : modèle grenat jade avec bras à double câble gainé ou modèle grenat on’x avec bras forty. De...
Stores extérieurs VERTICOFFRES CLASSIQUE par MARQUISES
Avec deux types de coulisses (occultante ou pénétrante), trois formes de coffres (quart de rond, carré et rond) et 4 tailles de coffres (53/73/93 et spécial grands vitrages...
Stores extérieurs STORES BANNETTES À PROJECTION par MARQUISES
Plus large que le store fenêtre le store bannette est la solution idéale pour les grandes baies vitrées et les devantures de magasins. C’est une façon utile et originale...
Stores extérieurs STORE CORBEILLES DÉGRADÉES par MARQUISES
Le store corbeille permet de personnaliser votre façade de manière unique et singulière. Le store corbeille est un store décoratif de par l’originalité de sa forme...
Pergola BIOCLIMATIQUE OPENR par MARQUISES
La Pergola bioclimatique OPEN’R® est équipée de lames rétractables pour une maîtrise parfaite de l’ensoleillement. Vers l’avant, vers l’arrière,...