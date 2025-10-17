Pour obtenir une information de la part de la marque « MARQUISES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Précurseur en matière de protection solaire et de fermeture de bâtiment, MARQUISES met une fois de plus son savoir-faire et sa qualité de production française au service des consommateurs.

Des produits à la pointe de la technologie.

Engagée dans le secteur des pergolas bioclimatiques dès 2013, la société alsacienne ne cesse de révolutionner ce secteur d’activité par la mise sur le marché de produits innovants, fonctionnels et esthétiques.

Dernier né, OPEN’IT, une exclusivité MARQUISES qui permet d’associer à la gamme de pergolas bioclimatiques à lames OPEN, un ou plusieurs stores à projection en toile.

Toujours plébiscitée par le public, la gamme de pergolas bioclimatiques MARQUISES OPEN et IZI, fabriqués en totalité en France, sont incontournables sur le marché de la protection solaire.

Côté store, élégance, nouvelles technologies, options fonctionnelles et tendances sont les ingrédients du nouveau store coffre DIAMANT. Le modèle ON’X et ses 4 versions reste une valeur sûre comme l’ensemble des gammes de stores coffres et bannes de la marque.

Le savoir-faire de MARQUISES :