Stores extérieurs ON'X par MARQUISES
La ligne visuelle de la gamme on’x a été créée par le designer français XO. Son coffre ultra tendance et de forme arrondie grâce à ses ogives latérales, s’intègre parfaitement dans l’architecture de votre habitation. Ce store high tech est déclinable en 4 versions, avec ou sans éclairage par LED intégrées dans les bras, avec ou sans lambrequin déroulable. Ce store est doté de bras de haute résistance intégrant le système forty.
Le store ON’X se décline en 3 versions supplémentaires :
ON’X VOLANT - 1er sur le marché en taille de lambrequin micro perforé Pour plus de discrétion, ON’X VOLANT, se dote d’un lambrequin déroulable micro perforé et motorisé en radio. Sa hauteur est équivalente à 1,6 mètres en toile technique. Sa largeur peut aller jusqu’à 7 mètres. À l’heure actuelle, aucun store sur le marché ne propose une telle hauteur de lambrequin.
ON’X LUX - un système d’éclairage par LED diffusantes L’option éclairage du store ON’X LUX se compose de diodes électroluminescentes entièrement intégrées sur toute la longueur du bras. L’angle de diffusion de la lumière est de 120°. Un flux lumineux de 160 lumens par mètre linéaire est diffusé. La LED est avantageuse grâce à sa faible consommation électrique.
ON’X LUX VOLANT intègre les caractéristiques techniques d’ON’X LUX et ON’X VOLANT.
Avantages produit :
- Nombreuses possibilités de personnalisation
- Motorisation
- Dimensions généreuses
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Avancée maximale : 4000
Avancée minimale : 1500
Largeur maximale : 7100
Largeur minimale : 1850
Type de lambrequin disponible en option : Fixe
Coloris standard disponible : FS 7016 Gris Anthracite, RAL 1015 Sable et RAL 9016 Blanc
Manoeuvre disponible : Radio
Manoeuvre disponible en option : Filaire
Type de pose / pied disponible : Face
Type de store disponible : Monobloc
Inclinaison : 15° à 25°
Coloris tissu disponible : 25
Informations sur la garantie 5 ans : Moteur, Toile et Armature
