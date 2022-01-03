Stores extérieurs ON'X par MARQUISES

La ligne visuelle de la gamme on’x a été créée par le designer français XO. Son coffre ultra tendance et de forme arrondie grâce à ses ogives latérales, s’intègre parfaitement dans l’architecture de votre habitation. Ce store high tech est déclinable en 4 versions, avec ou sans éclairage par LED intégrées dans les bras, avec ou sans lambrequin déroulable. Ce store est doté de bras de haute résistance intégrant le système forty.

Le store ON’X se décline en 3 versions supplémentaires :

ON’X VOLANT - 1er sur le marché en taille de lambrequin micro perforé Pour plus de discrétion, ON’X VOLANT, se dote d’un lambrequin déroulable micro perforé et motorisé en radio. Sa hauteur est équivalente à 1,6 mètres en toile technique. Sa largeur peut aller jusqu’à 7 mètres. À l’heure actuelle, aucun store sur le marché ne propose une telle hauteur de lambrequin.

ON’X LUX - un système d’éclairage par LED diffusantes L’option éclairage du store ON’X LUX se compose de diodes électroluminescentes entièrement intégrées sur toute la longueur du bras. L’angle de diffusion de la lumière est de 120°. Un flux lumineux de 160 lumens par mètre linéaire est diffusé. La LED est avantageuse grâce à sa faible consommation électrique.

ON’X LUX VOLANT intègre les caractéristiques techniques d’ON’X LUX et ON’X VOLANT.



Avantages produit :