Stores extérieurs GRENAT par MARQUISES
Store coffre compact sur pieds, déclinable en plusieurs versions : modèle grenat jade avec bras à double câble gainé ou modèle grenat on’x avec bras forty.
De nombreuses options vous permettront de répondre à divers besoins : éclairage par leds pour assurer un flux lumineux doux, système de chauffage, système de fixation au sol au choix… De nombreux coloris armature et toile sont disponibles.
Le Grenat Marquises est un store sur pieds, installé au bord d’une piscine ou en terrasse, séduit professionnels et particuliers en quête de liberté. Jusqu’à 36 m² d’ombre, toile et mécanisme protégés par un coffre, 4 systèmes de pieds au choix pour une grande stabilité, système d’éclairage intégré et rampe de chauffage à variateur intégré en sont quelques exemples.
Avantages produit :
- Eclairage LED
- Couverture optimale
- Motorisation avec télécommande
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Avancée maximale : 2 x 3000
Avancée minimale : 2 x 1500
Largeur maximale : 5980
Largeur minimale : 1930
Type de lambrequin disponible en option : Fixe
Coloris standard disponible : RAL 9016 Blanc et FS 7016 Gris Anthracite
Manoeuvre disponible : Radio
Manoeuvre disponible en option : Manuelle
Type de pose / pied disponible : Fixation au sol
Type de pose / pied disponible en option : A enterrer, Pose au sol et Maintien par dalles
Inclinaison : 10° à 25°
Informations sur la garantie 5 ans : Moteur, Toile et Armature
Divers
Stores extérieurs
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Maison individuelle
- éclairage LED
- Système de chauffage
