Stores extérieurs GRENAT par MARQUISES

Store coffre compact sur pieds, déclinable en plusieurs versions : modèle grenat jade avec bras à double câble gainé ou modèle grenat on’x avec bras forty.

De nombreuses options vous permettront de répondre à divers besoins : éclairage par leds pour assurer un flux lumineux doux, système de chauffage, système de fixation au sol au choix… De nombreux coloris armature et toile sont disponibles.

Le Grenat Marquises est un store sur pieds, installé au bord d’une piscine ou en terrasse, séduit professionnels et particuliers en quête de liberté. Jusqu’à 36 m² d’ombre, toile et mécanisme protégés par un coffre, 4 systèmes de pieds au choix pour une grande stabilité, système d’éclairage intégré et rampe de chauffage à variateur intégré en sont quelques exemples.



Avantages produit :