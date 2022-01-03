ConnexionS'abonner
Fermer

Stores extérieurs GRENAT par MARQUISES

Partager le produit
MARQUISES

Store coffre compact sur pieds, déclinable en plusieurs versions : modèle grenat jade avec bras à double câble gainé ou modèle grenat on’x avec bras forty.

De nombreuses options vous permettront de répondre à divers besoins : éclairage par leds pour assurer un flux lumineux doux, système de chauffage, système de fixation au sol au choix… De nombreux coloris armature et toile sont disponibles.

Le Grenat Marquises est un store sur pieds, installé au bord d’une piscine ou en terrasse, séduit professionnels et particuliers en quête de liberté. Jusqu’à 36 m² d’ombre, toile et mécanisme protégés par un coffre, 4 systèmes de pieds au choix pour une grande stabilité, système d’éclairage intégré et rampe de chauffage à variateur intégré en sont quelques exemples.
 

Avantages produit :

  • Eclairage LED
  • Couverture optimale
  • Motorisation avec télécommande

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Avancée maximale : 2 x 3000
Avancée minimale : 2 x 1500
Largeur maximale : 5980
Largeur minimale : 1930
Type de lambrequin disponible en option : Fixe
Coloris standard disponible : RAL 9016 Blanc et FS 7016 Gris Anthracite
Manoeuvre disponible : Radio
Manoeuvre disponible en option : Manuelle
Type de pose / pied disponible : Fixation au sol
Type de pose / pied disponible en option : A enterrer, Pose au sol et Maintien par dalles
Inclinaison : 10° à 25°
Informations sur la garantie 5 ans : Moteur, Toile et Armature

Divers

Stores extérieurs

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

MARQUISES - Batiweb

Précurseur en matière de protection solaire et de fermeture de bâtiment, MARQUISES...

Tir Technologies - 5 rue de l’industrie
67840 Kilstett
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.