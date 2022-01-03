ConnexionS'abonner
Stores extérieurs STORES BANNETTES À PROJECTION par MARQUISES

MARQUISES

Plus large que le store fenêtre le store bannette est la solution idéale pour les grandes baies vitrées et les devantures de magasins. C’est une façon utile et originale de mettre leur enseigne en valeur.

Le store bannette se décline en 3 versions différentes :
Le store bannette à projection : 90 – 120 – 175°
Le store bannettes conducteurs : le guidage se fait par deux câbles en aluminium anodisé de 10 mm. La fixation au sol se fait par oméga ou fixation en façade par pitons conducteurs
Le store bannettes type boulangère : sans guidage
 

Avantages produit :

  • Large gamme de coloris
  • Résistance au vent
  • Auvent de protection

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Coloris standard disponible : RAL 1015 Sable, RAL 8019 Brun Gris, RAL 9006 Gris et RAL 9016 Blanc
Barre de charge apparente de 52 x 58 mm en aluminium extrudé
Barre de charge en aluminium ø34 mm (limitée à une largeur de 3000 mm)
Encombrement : Store posé de FACE, en PLAFOND ou en BAIE avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store
Type de lambrequin disponible : Fixe
Forme de lambrequin disponible : Forme n°1 à Forme n°5
Garantie 5 ans : armature, moteur et toile

Divers

Stores extérieurs

Familles d'ouvrage

  • Commerce
