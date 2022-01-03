Stores extérieurs STORES BANNETTES À PROJECTION par MARQUISES

Plus large que le store fenêtre le store bannette est la solution idéale pour les grandes baies vitrées et les devantures de magasins. C’est une façon utile et originale de mettre leur enseigne en valeur.

Le store bannette se décline en 3 versions différentes :

Le store bannette à projection : 90 – 120 – 175°

Le store bannettes conducteurs : le guidage se fait par deux câbles en aluminium anodisé de 10 mm. La fixation au sol se fait par oméga ou fixation en façade par pitons conducteurs

Le store bannettes type boulangère : sans guidage



Avantages produit :