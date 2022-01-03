Stores extérieurs STORE CORBEILLES DÉGRADÉES par MARQUISES

ConnexionS'abonner
Le store corbeille permet de personnaliser votre façade de manière unique et singulière. Le store corbeille est un store décoratif de par l’originalité de sa forme et de ses volumes.

Ce store est un incontournable de la signalétique des boutiques ou hôtels de nos centres villes mais il peut également être installé chez des particuliers, devenant alors un véritable élément décoratif de la façade.

Avantages produit :

  • Résistant
  • Personnalisable
  • Fabrication unique

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Coloris standard disponible : RAL 9006 Gris et RAL 9016 Blanc
Informations complémentaires sur la corbeille : Cannes 1 - Rayon 100 mm, Cannes 2 - Rayon 250 mm, Miami 2 - Ovale
Type de corbeille : Repliable
Type de lambrequin disponible : Fixe
Forme de lambrequin disponible : Forme n°1 à Forme n°5
Garantie 5 ans : armature, moteur et Toile

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
MARQUISES

Précurseur en matière de protection solaire et de fermeture de bâtiment, MARQUISES...

Tir Technologies - 5 rue de l’industrie
67840 Kilstett
France

Plus d'informations


