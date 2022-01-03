Stores extérieurs STORE CORBEILLES DÉGRADÉES par MARQUISES

Le store corbeille permet de personnaliser votre façade de manière unique et singulière. Le store corbeille est un store décoratif de par l’originalité de sa forme et de ses volumes.

Ce store est un incontournable de la signalétique des boutiques ou hôtels de nos centres villes mais il peut également être installé chez des particuliers, devenant alors un véritable élément décoratif de la façade.

Avantages produit :