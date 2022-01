Le système d'îlot THERMATEX® Sonic sky offre une grande liberté de création aux architectes et designers grâce à une multitude de couleurs et de formes. Les plafonds flottants sont composés d'un cadre autoportant fixé au plafond avec un système de suspension variable et de panneaux de plafond AMF THERMATEX® insérés.

THERMATEX® Alpha et THERMATEX® Alpha HD sont particulièrement recommandés pour leurs performances.

Des dispositifs de suspension pour câble en acier inoxydable discrets, à peine visibles, donnent une impression d'apesanteur et d'élégance.

Le système modulable de plafond THERMATEX Sonic Sky offre aux prescripteurs et architectes de nombreuses possibilités de création grâce à un large choix de dimensions, formes et couleurs. Les îlots sont réalisés à partir d‘un cadre autoportant qui est fixé par l‘intermédiaire d‘un système de suspentes réglables en hauteur et complétés de dalles de plafonds THERMATEX.

Pour cela les dalles THERMATEX Alpha et THERMATEX Alpha HD sont particulièrement bien adaptées avec leur surface lisse revêtue d‘un voile acoustique. Grâce à un système de raccords de montage ingénieux, les pièces sont jointes entre elles avec une finesse optimale tout en facilitant la mise en œuvre. De fines suspentes très discrètes en acier inox donnent une impression de légèreté et d‘élégance à l‘ensemble.

Avantages produit :