Plaque de Plâtre Placo® Infinaé 13

Placo® Infinaé 13 est une plaque de plâtre composée à partir de plus de 50% de plâtre recyclé, 100% recyclable et à l’infini.

Conformément aux engagements de Placo® en faveur d’un habitat plus durable et en réponse à une demande croissante du marché pour des produits à faible impact environnemental, Placo® a mis au point la première plaque de plâtre confectionnée avec plus de la moitié de matière recyclée.

Elle convient à tout type d’aménagement intérieur en neuf comme en rénovation, en murs, cloisons et plafonds. La mise en œuvre et les caractéristiques sont identiques à une plaque Placoplatre® BA 13 standard.

Bon à savoir :