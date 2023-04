Politerm R : billes de polystyrène expansé regranulé

Conçu avec du polystyrène expansé regranulé, Politerm® R s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire et responsable. Les chutes obtenues lors de la découpe des blocs, panneaux… sur les lignes de fabrication sont récupérées, broyées finement (diamètre : 2-5 mm) et ensachées.

Politerm® R est un agrégat isolant destiné à la réalisation de chapes, mortiers et bétons légers thermo-acoustiques. Il permet d’isoler et de traiter thermiquement et acoustiquement différents types de supports existants, dans les immeubles collectifs ou les maisons individuelles : supports en maçonnerie, bois, bacs aciers, revêtements de sol et anciens revêtements, chapes, ravoirages, rattrapages de niveaux, formes de pentes, remplissages divers...