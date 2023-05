Pompe à chaleur Aquarea All In One avec ECS Intégrée au R32

La PAC Aquarea All in One est une solution unique, qui offre une efficacité exceptionnelle pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire. Elle est facile à entretenir grâce à ses différents dispositifs intégrés, tels que le filtre à eau, le capteur de débit d’eau, et la connexion au service Smart Cloud à distance.

Elle permet ainsi de répondre à différents besoins tout en offrant un confort optimal, même en cas de température extérieurs extrêmes de -23 °C.



La gamme affiche une efficacité énergétique élevée (A+++ à 35 °C, A++ à 55 °C et A+ en ECS), mais également un COP allant jusqu’à 5,33 pour le chauffage et peut atteindre une température d’eau jusqu’à 60 °C.



Aquarea avec ECS intégrée au réfrigérant R32 est composée d’un ballon ECS en acier inoxydable type 444 qui lui confère une plus grande résistance aux agressions de l’eau. Cette cuve bénéficie également d’un traitement par passivation réalisé en usine. Ainsi ce dernier ne requière pas d’anode, ce qui simplifie et réduit les coûts d’entretien. Le module intérieur se décline en 2 versions (module de 3 à 9kW uniquement) : 1 version pour une seule zone de chauffage et 1 version 2 zones de chauffage de série (kit intégré en usine).



L’Aquarea AIO R32 dispose d’une technologie adaptée à la maison individuelle et au collectif, elle vous propose également une meilleure flexibilité dans son installation grâce à sa tuyauterie améliorée. La longueur de tuyauterie pour les modèles de 7/9 kW, est de 50/30 m (jusqu’à 40 m sans surface au sol minimale) et pour les modèles 3/5 kW de 20/25 m.