Garde-corps MACASSAR®

MACASSAR® est une gamme complète de garde-corps aluminium répondant à toutes les configurations possibles : droites, rampantes ou cintrées, à barreaudage, à remplissage vitré, avec tôles perforées, croix de Saint-André, type paquebot... Le tout disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes®.



Esthétique, fiable et durable, le garde-corps alu MACASSAR® est personnalisable à souhait : 7 modèles de mains courantes, 6 modèles de sabots (pose sur dalle, sur dalle compacte et pose de face) et 4 modèles de barreaux... Les combinaisons sont multiples pour obtenir un garde-corps unique.



Le petit "plus" : l'intégration de Strip Led dans la main courante offrant une sécurité renforcée et une ambiance lumineuse encore plus esthétique.



MACASSAR® peut être installé en intérieur ou extérieur et est conforme aux normes NF P 01-012 et NF P 01-013.