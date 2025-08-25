Poutrelles Grandes Longueurs, l'alternative aux dalles portées
Les poutrelles grandes longueurs GF 170 et GF 180 sont une avancée majeure dans la construction moderne. Fabriquées en béton précontraint, elles offrent une alternative économique, technique et environnementale aux dalles portées traditionnelles, répondant aux besoins des professionnels du bâtiment en termes de portée et de résistance.
- Portées Maximales : Ces poutrelles peuvent couvrir jusqu'à 8,10 mètres en montage simple et jusqu'à 9,20 mètres en montage jumelé avec étais. Sans étais, elles atteignent jusqu'à 6,60 mètres en montage simple et 7,80 mètres en montage jumelé.
- Résistance Mécanique : Grâce au béton précontraint, elles supportent des charges importantes.
- Poids Réduit : Leur poids est divisé par deux par rapport aux solutions traditionnelles, facilitant la manipulation et réduisant les coûts de transport.
Avantages Économiques
- Réduction des Coûts : La préfabrication réduit les coûts de coffrage et d'étaiement.
- Optimisation de la Logistique : Meilleure gestion des ressources et réduction des délais de construction.
- Économie de Béton : Réduction significative de la quantité de béton nécessaire, contribuant à une construction plus durable et économique.
Adaptabilité
Ces poutrelles sont polyvalentes et adaptées à divers types de bâtiments :
- Marché Résidentiel : Idéal pour les maisons individuelles et les logements collectifs.
- Marché Tertiaire : Parfait pour les bâtiments de bureaux et autres structures commerciales.
- Gestion simplifiée des évacuations
Avantages Environnementaux
- Réduction de l'Empreinte Carbone : Elles génèrent deux fois moins de CO2 qu'une dalle portée.
Les poutrelles GF 170 et GF 180 représentent une solution moderne et efficace pour les professionnels du bâtiment, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Béton précontraint
Jusqu'à 8,10 mètres en montage simple et jusqu'à 9,20 mètres en montage jumelé
Jusqu'à 6,60 mètres en montage simple et jusqu'à 7,80 mètres en montage jumelé
Optimisée grâce à l'utilisation de béton précontraint, permettant de supporter des charges importantes
Le poids du plancher est divisé par deux par rapport aux solutions traditionnelles, facilitant la manipulation et réduisant les coûts de transport et de manutention
Compatible avec divers types d'entrevous, y compris les entrevous légers (type Entrevous Bois SEAC EBS et entrevous plastique PLASTIVS) et les entrevous isolants (Polyseac)
Génère deux fois moins de CO2 qu'une dalle portée traditionnelle, contribuant à une construction plus durable
Adaptées aux marchés résidentiels (maisons individuelles groupées et logements collectifs) et tertiaires (bureaux et structures commerciales)
Réduction des coûts de coffrage et d'étaiement, optimisation de la logistique de chantier, et économie de béton
Options de montage simples ou jumelées, offrant une flexibilité accrue pour divers types de projets de construction
Matériaux
- Bétons
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
Les tags associés
Reverso : Poteaux-Dalle Mixte Bois-Béton
Le système REVERSO permet de construire avec une même ossature des bâtiments aux usages multiples, évolutifs, adaptables et convertibles de bureaux en logements et vice-versa. Grâce...
EBS : Matériaux biosourcés
L'entrevous Bois Seac (EBS) s'utilise pour la réalisation de tout type de plancher : vide sanitaire, haut de sous-sol ou plancher intermédiaire. Il est composé de copeaux de...
Le Mix Stoptherm : la combinaison gagnante
Le Mix Stoptherm : la solution idéale pour les étages. En transversal : plancher EBS et Rupteur Stoptherm EBT Cette solution permet de simplifier la mise en œuvre grâce au...
SEACWATT : boostez l'isolation de vos vides sanitaires et diminuez vos déperditions thermiques de 25%. Rapide - Économique - Efficace
Les exigences de la Réglementation Thermique nous obligent à travailler sur le traitement des ponts thermiques du vide sanitaire. Le Seacwatt est la solution qui a le meilleur rapport coût/efficacité...
Toiture-Terrasse
Le plancher Seacbois permet de traiter les ponts thermiques tout en positionnant la totalité de l'isolation par l'extérieur au dessus du plancher, supprimant ainsi les dangers du...
Plancher Seacoustic 4
Le plancher Seacoustic 4 traite à la fois les ponts thermiques au droit des planchers et l'affaiblissement acoustique entre appartements.
Seac-Clima : Plancher chauffant/rafraîchissant intégré dans la dalle de compression
Le système Seac-Clima incorpore le plancher chauffant dans la dalle de compression. Des Kits de gaines de chauffage (tubes multicouche aluminium) sont intégrés et posés avant...
Seacisol : dalle isolante sans étais - l’alternative à vos dalles portées
Avec 2,5 fois moins de béton et 3 fois moins d'acier qu'une dalle traditionnelle, réduisez l'impact carbone et gagnez en confort de pose. Le Seacisol est une dalle...
Planchers Seacoustic 3, 4, 5 : Choisissez
Solutions Thermiques, Acoustiques et Bas carbone. Les planchers Seacoustic améliorent les performances thermiques et acoustiques dans les logements collectifs. Ces systèmes de planchers...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
Les vidéos de la marque
Visionnez notre vidéo sur la fabrication de notre Entrevous Biosourcé
Notre Entrevous Biosourcé est fabriqué à Mende en Lozère dans l'usine Engelvin Bois Moulé au milieu d'une des plus belle forêt de France. Pour rappel, notre EBS : Matériau biosourcé ; Bois origine France...