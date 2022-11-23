PRB MINÉRALISANT FAÇADE : Minéralisant hydrofuge prêt à l’emploi pour imperméabiliser et protéger les supports

Le PRB MINÉRALISANT FAÇADE pénètre par capillarité et réagit par micro cristallisation avec les supports. Il consolide ainsi la surface et réduit l’absorption capillaire des matériaux sans altérer la diffusion de vapeur d’eau.



Parfaitement adapté aux ouvrages du patrimoine pour en prolonger la durabilité et l’aspect, il est aussi non filmogène, issue de la technologie du minéral, et conserve le pouvoir respirant des matériaux et réduit l’encrassement.



PRB MINÉRALISANT FAÇADE redonne un réel pouvoir hydrofuge aux matériaux de construction avec un effet déperlant durable. Il n’est pas sensible aux UV et conserve son efficacité dans le temps.



Toute application de PRB MINÉRALISANT FAÇADE devra se faire sur des supports secs et propres. Avant toute application de PRB MINÉRALISANT FAÇADE il est nécessaire de s’assurer que le support ne soit recouvert d’aucun dépôt incrustant ou filmant (organique ou végétal). Sur support neuf, la maçonnerie doit être sèche au moins 14 jours avant application du PRB MINÉRALISANT FAÇADE.



PRB MINÉRALISANT FAÇADE est prêt à l’emploi. Avant application, bien remuer pour une meilleure homogénéité. Remuer le jerrican avant emploi.



Labels & Certifications :

EXCELL +

A+