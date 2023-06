PRESTO VOLTA® - Robinet électronique sur plage

La gamme de robinets simples et mitigeurs électroniques sur plage PRESTO VOLTA® a été conçue pour résister à des conditions d'usages intensives.



Le PRESTO VOLTA® est équipé d'un corps avec une électronique intégré (cellule, pile, électrovanne) qui lui permet une installation et maintenance ultra rapide. L'accès aux composants de maintenance est facilité grâce à son capot large que l'on peut retirer via une vis invisible située à l'avant du robinet. Ce robinet est disponible en version avec pile 6V intégrée ou en version secteur. Son design robuste lui permet une résistance à toutes épreuves, même dans les endroits les plus vandalisés.



Avec sa cellule à détection infrarouge, le déclenchement est réalisé sans contact manuel nécessaire avec l'utilisateur pour limiter la transmission de bactéries.

Pour les milieux les plus sensibles, des versions spécifiques équipées d'un brise-jet étoile avec un débit à 6l/min et un rinçage automatique permettent d'éviter la rétention d'eau et le développement bactérien.



Sa fermeture automatique et son débit standard à 3l/min permettent aux bâtiments à forte fréquentation de réaliser des économies d'eau considérables. Pour encore plus d'économies, des versions PRESTOGREEN (1,9l/min) sont également disponibles.



Retrouvez l'ensemble de nos références pour ce produit en cliquant sur ce lien.



Crédits photo : contrastwerkstatt - Fotolia