Linea Touch : l'innovation tactile en robinetterie pour les collectivités

PRESTO présente Linea Touch, un robinet tactile novateur qui allie élégance, durabilité et économies d'eau. Grâce à son déclenchement par effleurement et à ses fonctionnalités paramétrables, il s’adapte parfaitement aux environnements collectifs exigeants.

Dans un monde en perpétuelle évolution où chaque détail compte dans la quête d'une expérience utilisateur exceptionnelle, PRESTO, pionnier de la robinetterie pour collectivités, est fier de dévoiler sa dernière innovation : le robinet Linea Touch.

Imaginez un robinet qui transcende les limites de la robinetterie conventionnelle, offrant une interaction fluide et intuitive à tous ceux qui l’utilisent. Le Presto Linea® Touch® est bien plus qu'un simple robinet de lavabo, c'est une véritable révolution dans la façon dont nous appréhendons l'eau dans les environnements collectifs.

Pourquoi cette innovation ? Parce que tous les environnements collectifs ne sont pas adaptés à l'installation de robinets à détection infrarouge. La luminosité, les miroirs, les objets réfléchissants et la matière des vasques peuvent entraîner des dysfonctionnements, des pannes ou des déclenchements intempestifs, causant ainsi des gaspillages d'eau et des indisponibilités des postes de lavage. Linea Touch, équipé d’un bouton piezo ultra-souple, offre une solution parfaite avec son déclenchement par simple effleurement, adapté même aux personnes à mobilité réduite (PMR). L’écoulement temporisé, réglable et arrêtable à tout moment par un deuxième effleurement, garantit une utilisation contrôlée et économe en eau.

De plus, ce robinet mitigeur permet de programmer des rinçages automatiques après 24 ou 48 heures de non-utilisation, prévenant ainsi le développement bactérien et les mauvaises odeurs. Idéal pour les sanitaires dans les immeubles de bureaux, les sièges sociaux, et autres espaces tertiaires où le mode de travail hybride crée de nouvelles périodes de sollicitation et d'inutilisation.

Disponible en alimentation par pile longue durée ou sur secteur, le Linea Touch est facilement identifiable grâce à un contraste net, rendant le bouton de déclenchement intuitif pour les personnes malvoyantes. Sa robustesse, assurée par un corps en laiton, garantit une durabilité exceptionnelle, résistant à une utilisation intensive tout en maintenant son élégance au fil du temps.

En conclusion, le Presto Linea® Touch® incarne l'union parfaite entre l'esthétique, l’adaptabilité et la durabilité. Avec lui, chaque utilisation devient un geste d'élégance et d'éco-responsabilité. Avec PRESTO, l'avenir de la robinetterie collective est là, entre vos mains, prêt à transformer chaque espace en un havre de confort, de modernité et d’économie.

Matériaux (détail) :