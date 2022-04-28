Profil de bardage tôle acier JI Sonora
Le profil JI Sonora est un profil d'habillage de façade nervuré, en fixations apparentes, conçus aussi bien pour le neuf que pour la rénovation, le résidentiel ou le tertiaire.
Ce profil à formes carrés régulières se fixe sur une ossature secondaire rapportée et adaptée au support (plateau, maçonnerie...). Suivant l'esthétique recherchée, ce profil peut être posé indifféremment en vertical ou à l'horizontale. La mise en œuvre se fait par principe d'emboîtement d'une onde. Une utilisation en imposte de menuiserie peut être envisagée. Le profil est conforme selon les règles RAGE 2014.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Largeur : Max. 600,0mm
Épaisseur et poids : 0,75 mm : 11,97 kg/m²
Matériaux
- Aciers
Labels et certifications
- NF
Divers
Applications :
Réalisation de façade et de bardage métallique. Peut s'utiliser en association avec un plateau (bardage double peau)
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
