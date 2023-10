Profile de guidage alu minéral

PROFILÉ DE GUIDAGE ALUMINIUM MINÉRAL.

Le profilé de guidage aluminium 6060 et minéral Proople insensible aux UV et aux intempéries. il est très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide.

AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT :

Avec un angle d’attaque de profil optimisé pour ne pas être accidentogène (45°), il est recommandé pour les ERP de categorie 1 et la voirie sur sol lisse.

LE CONSEIL PROOPLE :

Le profil ne permet pas d’obtenir seul un contraste satisfaisant au sol. Nous vous recommandons d’adapter la surface de pose pour générer un contraste normé.