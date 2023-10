Profile de guidage alu polymère

PROFILE DE GUIDAGE ULTRA RIGIDE, BANDE HAUTEMENT ANTIDÉRAPANTE RENOUVELABLE.

Très résistant à la glissance par sa bande intégrée antidérapante, il convient aux sols plats intérieurs soumis à un trafic intense.

AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT :

Le profilé de guidage aluminium polymère PROOPLE est insensible aux UV et aux intempéries. Il est très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide. Avec un angle d’attaque de profil optimisé pour ne pas être accidentogène (45°), il est recommandé pour les ERP de catégorie 1 et la voirie sur sol lisse. La surface antidérapante contrastée masque les vis après la pose.

LE CONSEIL PROOPLE :

Issu du savoir-faire PROOPLE dans le nautisme, la bande polymère est non abrasive pour un trafic pieds nus. Elle se remplace facilement pour prolonger la durée de vie du profil d’une manière économique.