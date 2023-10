Clou podotactile inox

CLOU INOXYDABLE, LE PLUS RÉSISTANT ET LE PLUS DURABLE.

Ultra-résistant et traité anti-corrosion, il supporte un trafic intense en intérieur comme en extérieur.

AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT :

Le clou inox PROOPLE est adapté au trafic intense en extérieur et en intérieur. Le design de sa tête lui procure une grande résistance à la glissance. Sa tige de 8 mm de diamètre et de 22 mm de long protège contre les risques de sectionnement de la tête du clou dus à la répétition des chocs. Son alliage de qualité marine (inox 316L) est recommandé contre la corrosion saline et l’enneigement.

LE CONSEIL PROOPLE :

Le clou ne permet pas d’obtenir seul un contraste satisfaisant au sol. Nous vous recommandons d’adapter la surface de pose pour générer un contraste normé.