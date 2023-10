Nez de marche cornière alu polymère

PROFILÉ EN L AU DESIGN EXCLUSIF, ANTIDÉRAPANT RENOUVELABLE.

Très résistant au trafic intense et à la glissance, il permet l’équipement des marches sans débord, principalement en intérieur.

AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT :

Le nez de marche cornière en aluminium et polymère PROOPLE est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur toute matière de marche en ERP de cat. 1 et sur voirie. Sa forme en L et son arrête striée renforcent sa résistance à la déformation et son pouvoir antidérapant. La surface antidérapante contrastée de 3 cm ou 5 cm masque les vis après la pose.

LE CONSEIL PROOPLE :

Issu du savoir-faire PROOPLE dans le nautisme, la bande polymère est non abrasive pour un trafic pieds nus. Son renouvellement est facile et économique. Nous la recommandons également dans les environnements humides.