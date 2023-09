Qualité de l’air intérieur : approche globale - ENV11

Catégorie : Formation continue

On passe 90% du temps dans des environnements clos. La qualité de l’air que l’on y respire représente donc un enjeu sanitaire qui n’est plus à démontrer. Pourtant de nombreux polluants, de natures différentes et provenant de multiples sources, sont susceptibles de dégrader l’air intérieur et de conduire à des effets sur la santé, plus ou moins graves.

Cette thématique s’inscrit également dans le nouveau cadre de référence HQETM, dans l’engagement pour la qualité de vie au sein de l’objectif pour des lieux de vie plus sûrs et qui favorisent la santé.



Objectifs :

Comprendre les enjeux de la pollution de l’air dans les bâtiments.

Identifier les polluants, les sources, les moyens de mesure.

Connaître les politiques publiques et réglementations en lien avec la qualité de l’air intérieur.

Diplôme préparé : Autre Thème : Qualité sanitaire Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage - Gestionnaires de patrimoine - Responsables hygiène et santé des collectivités territoriales et des entreprises - Bureaux d’études et d'ingénierie - Laboratoires de contrôle et d’analyse - Ingénieurs et techniciens sanitaires des agences régionales de santé - Experts judiciaires et d’assurances - Bureaux de contrôle

Programme :