Qualité de vie au travail : Gérer une crise socio-environnementale - QVT20

Depuis une quarantaine d’années, de nombreux cas de symptômes collectifs sont apparus dans des bureaux équipés de systèmes automatisés de ventilation. Limités dans un premier temps, ils peuvent prendre une ampleur telle qu’ils sont sources d’angoisse parmi le personnel et sont alors qualifiés de syndrome des bâtiments malsains ou syndrome collectif inexpliqué. Mobilisant plus particulièrement des intervenants spécialistes de la qualité de l’air intérieur, les crises engendrées apparaissent difficiles à appréhender, encore plus à résoudre, par une approche uniquement technique.



La formation proposée vise à doter les professionnels de clés de lecture et d’une approche méthodologique transversale pour gérer de telles crises. Animée par des intervenants de champs disciplinaires divers, elle s’appuie sur des missions réelles pour conduire les participants à comprendre les différents enjeux professionnels de ces crises.



Objectifs :

Savoir identifier les indices d’une crise socio-environnementale en milieu professionnel.

Comprendre les composantes de la crise.

Identifier des outils de gestion et de sortie de crise.

Diplôme préparé : Autre Thème : Santé, Confort Montant : 1 490 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Dirigeants, Responsables HSE, Responsables Maintenance et entretien, Médecin du travail, Assistants et responsables RH, Responsables services généraux, Responsables communication, Représentants du personnel

