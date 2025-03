Rectofix : fixer durablement vos canalisations

Les canalisations, bien qu’invisibles une fois l’ouvrage terminé, jouent un rôle essentiel dans la pérennité d’une maison. Une fixation inadéquate peut entraîner des désordres majeurs : affaissement, déplacements ou encore altérations des évacuations.

Avec la suspente de canalisation Rectofix, Rector propose une solution simple, rapide et efficace pour une mise en œuvre fiable et durable des canalisations en sous-face de plancher.

Rectofix : la suspente de canalisation qui change la donne

Conçue pour assurer un maintien optimal des canalisations, le Rectofix est compatible avec tous les entrevous Rector et avec tous types d’évacuation. Son installation ne nécessite aucun outillage spécifique et garantit une fixation rapide et sécurisée.

Le Rectofix assure une stabilité parfaite des conduits, évitant tout affaissement ou contact direct avec le sol. Ainsi, les canalisations restent protégées des mouvements du terrain et des variations du support.

Découvrez le Rectofix en action !

Un système ingénieux pour une pose simplifiée

La suspente de canalisation Rectofix se compose de :

Une tige crantée de 760 mm, dotée d’une fente pour le passage du collier de supportage.

Une embase de verrouillage, permettant de régler la hauteur et de fixer la tige en un quart de tour tout en reprenant les charges.

Un collier de support souple, facilitant la mise en place et le maintien de la canalisation sans effort.

Avec cette solution, la fixation des canalisations n’a jamais été aussi simple : plus besoin d’outillage spécifique, plus de perte de temps sur chantier.