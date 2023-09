Rédiger une convention BIM - BIM21

Catégorie : Formation continue

De plus en plus de maîtres d’œuvres répondent à des opérations en BIM. Selon leur niveau de maîtrise de cette démarche, ils proposent des prestations variées. Néanmoins pour qu’un projet BIM soit une réussite et répondre aux besoins de la maîtrise d’ouvrage, il existe une démarche spécifique à engager.



Les groupements des maîtrises d’œuvre doivent ainsi produire et mettre en œuvre les « Protocoles BIM ». Vrai outil de coordination de projet, le protocole permet à l’équipe de définir la prestation BIM et ainsi, d’en délimiter ses propres responsabilités.



Objectifs :

Rédiger une convention BIM de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une démarche BIM.

Définir le niveau de développement à atteindre à chaque phase de construction.

Assembler les maquettes BIM et assurer les compatibilités directes ou indirectes entre les logiciels de modélisation, d’analyse métier et de gestion de la synthèse.

Gérer les problèmes d’interférences et conflits entre les différentes maquettes.

Diplôme préparé : Autre Thème : BIM, Logiciels Montant : 1 490 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Avoir des connaissances sur l’intégration du BIM dans son activité ou avoir suivi la formation Certifiante « Référent BIM niveau 1 » (REFB1). Publics ciblés : Maîtres d’oeuvre : BIM manager - BIM coordinateur - Architectes - Bureaux d’étude et d’ingénierie - Ingénieurs de conception - Économistes de la construction - Bureaux de contrôle

Programme :