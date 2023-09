Réglementations techniques et normes dans le bâtiment : signes de qualité - REG0

Catégorie : Formation continue

Au même titre que bon nombre d'autres grandes filières économiques et industrielles, le monde du bâtiment, appuyé par les pouvoirs publics, s'engage progressivement sur la voie de la démarche qualité. Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, les différents acteurs du secteur ont pris conscience que les normes, labels, etc. peuvent être des éléments de différenciation forts des produits et des services.



Objectifs :

Identifier l’ensemble des textes, référentiels et signes de qualité de la construction au niveau national et européen.

Connaître leur nature, portée, origine, les systèmes d’élaboration et de mise à jour.

Comprendre leur hiérarchie, leur complémentarité et leur articulation.

Mettre en place un système de veille de l’actualité réglementaire.

Diplôme préparé : Autre Thème : Réglementations Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’œuvre - Bureaux contrôles - Experts Judicaires - Entreprises de bâtiment - Propriétaires - Industriels - Exploitants - Administrateurs de biens immobiliers, agents immobiliers - Enseignants et formateurs

Programme :