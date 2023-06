Renodays : la première édition d’un forum dédié à la rénovation énergétique des logements !

Les 12 et 13 septembre 2023, les professionnels du bâtiment, de l'immobilier, les institutionnels et les territoires se mobilisent sur Renodays, autour d’un même but : répondre efficacement aux objectifs nationaux de rénovation énergétique des logements et accélérer la mise en œuvre des bonnes pratiques.



Vous êtes un professionnel du bâtiment, de l’immobilier ou encore un institutionnel et vous cherchez des réponses sur la rénovation énergétique des logements ? Participez à Renodays !



Qu'il s'agisse de mieux comprendre les normes, la règlementation, les aides comme les nouveautés produits ou services, c'est un "guichet unique" pour apprendre et découvrir les solutions, les acteurs et confirmer son rôle d'acteur majeur.

Pourquoi visiter Renodays ?

En rassemblant toute la chaîne de valeur de la rénovation énergétique des logements, cette 1ère édition accueillera tous les acteurs engagés dès le 12 et 13 septembre 2023, dans le Pavillon 6 de Paris Expo Porte de Versailles.



En s’appuyant sur une centaine d’exposants attendus, parmi lesquels des industriels, sociétés de services et institutionnels (Club de l'amélioration de l'habitat, CAPEB, FFB, Uniclima…), les Renodays proposent un format innovant, construit sur une grande diversité de sessions de rencontres pour :

Faire le point sur les nouvelles réglementations, les normes, les aides…

Échanger avec d’autres acteurs du marché

Apprendre et découvrir des solutions

Trouver des partenaires pour la rénovation globale…

Ces sessions de rencontres seront présentées à travers différents formats de prise de parole dynamiques (renotalks, workshops, masterclass et meet-ups) tout au long des deux jours de l’événement.

Les Renotalks

Constitué d’un programme riche de 14 conférences inspirantes, l’espace Renotalks donnera la parole à 30 speakers de renom dont Valérie Mancret-Taylor Directrice générale de l’Anah, Thierry Repentin Maire de la ville de Chambéry et président de l'Anah, Jean-Christophe Repon Président de la CAPEB, Alice Morcrette Présidente du réseau SERAFIN…



Sur le forum Renodays, en seulement 2 jours et quel que soit votre niveau de connaissance, vous pouvez vous spécialiser et accélérer la mise en œuvre des bonnes pratiques de rénovation performante des logements.