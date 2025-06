RENODAYS 2025 : Un rendez-vous plus engagé que jamais pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments !

Fort du succès de sa première édition en 2023, le Forum RENODAYS revient les 7 et 8 octobre 2025 à Paris, Porte de Versailles avec une ambition réaffirmée : fédérer l’ensemble des acteurs de la rénovation énergétique autour d’un objectif commun, massifier et accélérer la transformation durable de l’ensemble du bâti français.

Vous êtes un professionnel du bâtiment, de l’immobilier ou encore un institutionnel et vous cherchez des réponses sur la rénovation énergétique des logements ? Participez à RENODAYS !

Qu’il s’agisse de mieux comprendre les normes, la règlementation, les aides comme les nouveautés produits ou services, c’est un « guichet unique » pour apprendre et découvrir les solutions, les acteurs et confirmer son rôle d’acteur majeur.

Pourquoi visiter RENODAYS ?

Cet événement, le seul 100% dédié à la rénovation énergétique, réunit tous les acteurs pour discuter des enjeux et accélérer la transformation.

Cette nouvelle édition accueillera tous les acteurs engagés les 7 et 8 octobre 2025, dans le Pavillon 6 de Paris Expo Porte de Versailles.

Participer au Forum RENODAYS c’est :

Faire le point sur les nouvelles règlementations, les normes, les aides...

Echanger avec d'autres acteurs du marché

Apprendre et découvrir des solutions et innovations

Trouver des partenaires pour la rénovation globale, les aides...

Les Renotalks, la grande scène du Forum RENODAYS

Constitué d’un programme riche de 14 conférences inspirantes, l’espace Renotalks donnera la parole à plus de 30 acteurs de la filière mais également à des personnalités issues de différents horizons : économistes, politiques, sociologues, chercheurs, climatologues…

En seulement 2 jours, quel que soit votre niveau de connaissance, vous pouvez vous spécialiser et accélérer la mise en œuvre des bonnes pratiques de rénovation performante des bâtiments.