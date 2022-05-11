ConnexionS'abonner
Fermer

BATIMAT : le salon de toutes les innovations

Partager le produit
RX FRANCE

Véritable temps fort pour les industriels de la Construction, les Awards de l’Innovation du Mondial du Bâtiment révèlent le meilleur de l’innovation des exposants du salon BATIMAT.

Pour l’édition 2022, l’organisation du concours évolue afin d’encore mieux faire découvrir toutes les solutions innovantes, avant, pendant et après les salons.

En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
RX FRANCE - Batiweb

RX FRANCE : Organisateur d’évènements professionnel et grand public Reed Expositions...

52 -54 quai de Dion Bouton CS 80001
92806 Puteaux cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.