BATIMAT : le salon de toutes les innovations
Véritable temps fort pour les industriels de la Construction, les Awards de l’Innovation du Mondial du Bâtiment révèlent le meilleur de l’innovation des exposants du salon BATIMAT.
Pour l’édition 2022, l’organisation du concours évolue afin d’encore mieux faire découvrir toutes les solutions innovantes, avant, pendant et après les salons.
Renodays : la première édition d’un forum dédié à la rénovation énergétique des logements !
Les 12 et 13 septembre 2023, les professionnels du bâtiment, de l'immobilier, les institutionnels et les territoires se mobilisent sur Renodays, autour d’un même but : répondre...
RENODAYS 2025
RENODAYS 2025 : Un rendez-vous plus engagé que jamais pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments ! Fort du succès de sa première...
Les grandes tendances de la rénovation énergétique à Paris pour 2023
Karine BIDART, directrice générale de l’Agence Parisienne du Climat présente les grandes tendances de la rénovation énergétique à PARIS : quelles actions ont été menés par la ville de Paris ? Quelles sont...
Rénovation des logements : quelles sont les attentes des résidents ?
Quelles sont les attentes des habitants vis-à-vis de la rénovation des logements ? Pour en parler dans cette émission spéciale Renodays : Jean-Pascal CHIRAT, Délégué Général du Club de l’Amélioration de...