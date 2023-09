Rénovation énergétique et bas carbone - REHA1

Catégorie : Formation continue

Avec un taux de renouvellement annuel limité à 1%, le poids du parc existant est prépondérant.

Les trois milliards et demi de mètres carrés de surface chauffée correspondants représentent le premier gisement d’économie que les acteurs s’accordent à considérer comme potentiellement le plus facilement accessible.



Objectifs :

Identifier et connaître les réglementations thermiques pour les bâtiments existants et les exigences du label BBC Effinergie Rénovation.

Mesurer les principaux impacts sur la conception, la mise en œuvre et l’exploitation du bâtiment, y compris en termes d’impact carbone et d’économie circulaire.

Repérer les différentes pathologies issues d’une mauvaise conception et les moyens de les prévenir.

Diplôme préparé : Autre Thème : Développement durable et rénovation Montant : 1 490 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Aucun Connaître les bases de la thermique du bâtiment et de la ventilation ou avoir suivi la formation "Panorama de la thermique des bâtiments : équipements, enveloppe" (ENR17). Publics ciblés : Maîtres d'ouvrage publics et privés, Architectes, Bureaux d'études et d'ingénierie, AMO, Programmistes, Économistes de la construction, Entreprises de bâtiment

Programme :