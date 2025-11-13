Resitrix : membrane d’étanchéité EPDM pour toitures-terrasses

ConnexionS'abonner
VM Building Solutions

La membrane Resitrix est une solution d’étanchéité haut de gamme conçue pour toitures-terrasses neuves ou en rénovation.

Elle s’appuie sur une formulation EPDM qui lui confère une très grande durabilité, une excellente souplesse même par grand froid, ainsi qu’une tenue remarquable aux sollicitations mécaniques et thermiques. Son installation s’opère sans flamme, ce qui facilite la mise en œuvre et améliore la sécurité sur chantier. Adaptée à des usages variés — toitures végétalisées, récupération d’eaux pluviales ou intégration de panneaux photovoltaïques —, cette membrane s’intègre parfaitement aux exigences des bâtiments performants et durables. Grâce à ses certifications, à sa mise en œuvre rapide et à sa longévité, Resitrix répond aux attentes des maîtres d’ouvrage, des applicateurs et des prescripteurs soucieux de fiabilité et de performance.

Épaisseur typique : 2,5 mm (± 10 %)
Poids surfacique : environ 2,75 kg/m²
Dimensions standards : rouleau 10 m de longueur × 1 m de largeur
Résistance à la traction : ≥ 400 N/50 mm selon EN 12311-2
Allongement à la rupture : ≥ 400 % selon EN 12311-2
Flexibilité à basse température : jusqu’à –45 °C
Résistance au poinçonnement statique/dynamique élevée (ex. variétés certifiées racines FLL)
Soudure des recouvrements réalisée à l’air chaud, recouvrement minimum 50 mm
Procédé autorisé pour toitures-terrasses planes ou légèrement inclinées, neuf ou rénovation, pose collée ou sous protection lourde selon variante.

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
