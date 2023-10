Respect de tous les usagers : des blocs-portes et options conformes aux exigences de la loi Accessibilité

La loi Accessibilité et ses différents arrêtés ont jeté les bases de construction ouverte et accessible à tous. Devenue obligatoire dans les habitations locatives et les ERP (Établissement Recevant du Public), elle a pour objet d'assurer une circulation optimale en déployant des matériaux faciles à manier, des concepts de construction simples favorisant le déplacement de tous...

Dans cet environnement, les portes prennent tout leur sens et JELD-WEN a su développer des produits et valider certaines options pour Tous. Parmi de nombreuses solutions, on peut citer la gamme de blocs-portes Largement Vitrés ou les portes avec grand oculus qui permettent à tous de bien voir et d'être vus, l'utilisation de serrures axe à 120 mm pour s'éloigner suffisamment du mur, les DAS ferme-porte débrayable pour une circulation facilitée tout en conservant les règles de sécurité incendie etc. Ainsi, fort de son expérience, JELD-WEN répond aux différentes sollicitations réglementaires.