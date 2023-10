Blocs-portes Largement Vitrés : le confort et la sécurité en toute transparence

L’alliance du confort et de la sécurité en toute transparence. Au même titre que la sécurité et l'accessibilité, le confort des usagers et des employés est essentiel dans les E.R.P. L’apport de luminosité et de transparence fait désormais partie des critères incontournables quand il s’agit d’aménager un établissement recevant du public ou des locaux professionnels.



Nos Blocs-Portes Largement Vitrés s’intègrent parfaitement à tous les projets neufs ou de rénovation, quel que soit l’usage et le secteur, grâce à leurs caractéristiques techniques adaptées aux cahiers des charges les plus stricts.

Disponibles en blocs-portes non Feu, Feu EI30 et EI60, Acoustiques et DAS Simple Action.

Personnalisation maximale : Des centaines de possibilités de finitions, textures, matières, coloris : Prépeinte, stratifié et essence fine à vernir.

Esthétique, transparente, et discrète : Disponible en 3 modèles avec montants extra fins, parcloses affleurantes, surface vitrée XXL.

Démultipliez l'effet en associant nos blocs-portes largement vitré avec nos cloisons vitrées.