Cloisons Vitrées : cloisonnez vos espaces tout en conservant une luminosité XXL et la confidentialité de vos conversations

Privilégiez la lumière dans les bâtiments de Santé, d'Éducation, l'Hôtellerie et Restauration ou le Tertiaire, favorisez une transparence qui agrandit l'espace et qui désenclave les services, en intégrant des cloisons vitrées.

Prévues simplement pour laisser passer la lumière ou pour jouer un rôle dans la sécurité incendie (cloisons vitrées feu E30, EI30 et EI60) et dans le confort des usagers (cloisons acoustiques), les cloisons vitrées répondent aux besoins les plus complexes.

Démultipliez l'effet en associant nos cloisons vitrées à nos blocs-portes Largement Vitrés.