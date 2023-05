Portes rainurées Groove : combinaison de la performance avec le design décoratif

En habitat individuel ou collectif, la porte intérieure doit remplir prioritairement un rôle esthétique, tout en gardant des qualités d’isolation acoustique et thermique. Lorsque l’on évoque des établissements recevant du public, l’idée même de la porte est différente.

La porte technique doit respecter différentes normes de sécurité adaptées à l’utilisation finale de la porte. Il est possible d'apporter une touche de fantaisie et de décoration à touts les styles de portes grâce aux rainurages des parements. La Gamme Groove représente 22 modèles de designs tout en lignes ou en courbes pour apporter un brin de déco à les portes qu'elles soient Alvéolaires, Acoustiques, Palières ou Feu EI30 ou EI60 en Simple et Double Action.