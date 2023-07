Portes intérieures Moda laquées : intemporelle mais toujours aussi élégantes

Retrouvez tout le charme d'une véritable porte menuisée et choisissez votre modèle parmi les 7 modèles disponibles.

Envie de lumière? Optez pour la version vitrée! Tous les modèles de la gamme Moda sont équipées de charnières invisibles et de serrure magnétique pour un design tout épuré et un confort maximum. En bloc-porte, la porte MODAà chant droit se pose sur une huisserie finition blanc en pose fin de chantier pour cloison finie de 50 à 131 mm.