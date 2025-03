Revêtement vinyle écologique pour habitat Twilight

Dimensions : Disponible en largeurs de 2 m à 4 m et en longueurs allant jusqu'à 24 m.

Épaisseur : Épaisseur totale de 3 mm avec une couche d'usure de 0,40 mm, garantissant durabilité et résistance.

Isolation acoustique : Offre une réduction sonore de 19 dB, contribuant à un confort acoustique appréciable.

Classe d'usage : Convient aux usages résidentiels (classe 23), commerciaux modérés (classe 32) et industriels légers (classe 41).