Sols vinyle en lés sur mesure : Beauflor Create

Avec Beauflor Create, toutes sortes de projets - des écoles et des crèches aux bureaux et aux hôtels - peuvent bénéficier de notre technologie d'impression numérique. Combiné à la praticité et à la durabilité des revêtements de sol en vinyle dans les spécifications contractuelles et disponible à partir d'un seul rouleau, c'est l'occasion d'explorer le potentiel créatif de la conception des sols.



Beauflor Create est disponible en deux options: Studio et Crea, pour approche flexible du revêtement de sol vinyle sur mesure.



STUDIO vous permet de sélectionner n'importe quel motif existant dans nos collections standard et d'en adapter la couleur, ou de choisir parmi une banque d'images numériques dans la couleur de votre choix. Tous deux options permettent également d'ajouter du texte ou des logos au motif.



CREA est notre service entièrement sur mesure, qui vous permet de convertir des images ou de faire appel à notre talentueuse équipe de concepteurs Beauflor pour interpréter votre projet en un revêtement de sol vinyle imprimable.



Accompagnés d'échantillons de laboratoire et de plans d'installation pour les grands plans d'étage ou les schémas d'aménagement de plusieurs pièces, Studio et Crea permettent d'obtenir un sol en vinyle entièrement sur mesure dans un délai court et adapté à un usage commercial.

Matériaux :

Revêtement de sol en PVC

Éthylène

Chlore

Labels & Certifications :