Resitex : recouvrir les sols amiantés avec style et en toute sécurité

La présence d’amiante dans les sols est encore considérable dans les bâtiments malgré l’interdiction du matériau en France il y a plus de 20 ans. Avec Résitex, Beauflor propose une solution décorative qui permet de préserver la santé de tous : le recouvrement des sols amiantés par un revêtement vinyle de haute qualité.



Dans le cas de présence d’amiante au sol, le recouvrement permet de préserver la santé des occupants de façon simple et sécurisée. Moins coûteuse et plus facile à mettre en oeuvre qu’un désamiantage ou qu’un encapsulage, cette technique, qui peut se faire en milieu occupé, est pratique et rapide. Elle ne nécessite pas d’intervention directe sur l’amiante, puisque le recouvrement PVC vient se poser sur le sol existant.



En plus de couvrir en toute sécurité les sols amiantés, Resitex offre un large éventail de possibilités esthétiques. Pour le renouvellement de cette gamme, le studio Beauflor a travaillé différentes finitions naturelles qui répondent aux plus fortes tendances décoratives avec de beaux effets parquets, carrelages ou encore bétons cirés. Prévu pour un usage domestique élevé ou un usage commercial modéré (boutiques, bureaux privatifs, chambres d’hôtels…) le recouvrement de sol amianté Resitex est antidérapant, résistant aux chocs et compatible avec un chauffage par le sol.



La gamme Resitex est fabriquée dans le respect de l’environnement. 100 % recyclable, elle ne contient aucun métaux lourds, solvants, formaldéhydes, plastifiants nocifs ou phtalates. Le choix des matières premières, des partenaires, du transport et des procédés de fabrication se fait avec l’objectif de minimiser au maximum l’impact du produit sur l’environnement. Resitex est aussi garanti 8 ans.

Matériaux :

Revêtement de sol en PVC

Éthylène

Chlore

Labels & Certifications :